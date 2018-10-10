В Бирмингеме похищен трофей британского победителя «Тур де Франс»

Бирмингем, Великобритания, , 11:56 — REGNUM Трофей, выигранный британским велосипедистом Герейнтом Томасом из команды Team Sky в гонке «Тур де Франс», был похищен в Бирмингеме, заявили 10 октября в команде, сообщает британское агентство Reuters.

Трофей, данный на время производителю спортивных велосипедов компании Pinarello, выставлялся на различных площадках по всему Соединенному Королевству. Томас назвал произошедшее печальным событием, отметив, что сам трофей имеет ограниченную ценность для похитившего, он значит очень многое для него и команды.

«Я надеюсь, что кто бы ни взял его, найдет в себе совесть вернуть его. Трофей — важная весь, но важнее те поразительные воспоминания, которые остались от прошедшего лета, и никто не сможет забрать их», — добавил он.

В компании указали на то, что кража стала для них шоком. По словам директора компании Ричарада Хемингтона, он взял на себя полную отвесность за произошедшее и извинился перед Томасом.

Напомним, победители гонки «Тур де Франс» в качестве трофея получают вазу завода Sèvres от имени президента Французской Республики.