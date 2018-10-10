Единороссы предлагают «Зениту» подумать о разрыве контракта с Кокориным

Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM Депутаты петербургского Законодательного собрания от «Единой России» предлагают футбольному клубу «Зенит» избавиться от нападающего Александра Кокорина, который избил федерального чиновника, а также участвовал в нападении на водителя ведущей «Первого канала» в Москве. Единороссы требуют тщательно расследовать эти инциденты, передает 10 октября корреспондент ИА REGNUM.

Лидер фракции «ЕР» в петербургском парламенте Александр Тетердинко напомнил, что чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший от рук Кокорина, и вовсе является выходцем из Петербурга.

«Безусловно, случившееся никак не вяжется с образом российского спортсмена. Особенно печально, что в связи с этим скандалом в негативном ключе звучит название футбольного клуба «Зенит». Кроме того, один из пострадавших, Денис Пак — петербуржец. А вот можем ли мы после произошедшего считать петербургским спортсменом Александра Кокорина, большой вопрос», — отметил Тетрдинко.

Депутат призвал к полному и объективному расследованию всех обстоятельств драк с участием Мамаева и Кокорина. Он заявил, что «ситуацию никак нельзя спускать на тормозах», потому что иначе создастся опасный прецедент, когда «звёздным» спортсменам дозволяется больше, чем обычным гражданам. К тому же, Кокорин и Мамаев подают дурной пример тысячам своих поклонников.

«И это после чемпионата мира, когда наши дети снова мечтают стать футболистами. Футбольный клуб «Краснодар» уже рассматривает вопрос об увольнении Мамаева. Сейчас даже старые фанаты «Зенита» предлагают исключить Кокорина из состава клуба, и я считаю, что клубу стоит всерьез задуматься об этом. Министр спорта Павел Колобков также заявил, что Мамаев и Кокорин могут навсегда потерять места в национальной сборной», — заключил Тетердинко.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 октября в одном из кафе в Москве произошла потасовка с участием полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина. В драке пострадали глава департамента Минпромторга России Денис Пак и гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин.

Кроме того, тем же утром был избит водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Мужчина сделал замечание группе молодых людей, пинающих чужие автомобили на стоянке. В нападении также подозревают Кокорина и Мамаева.

Уголовные дела о нанесении побоев гражданам, в которых фигурируют Павел Мамаев и Александр Кокорин, переданы Главному следственному управлению ГУ МВД России по Москве.

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ФК «Зенит» 9 октября заявил о том, что инцидент в Москве с участием игрока «Зенита» Александра Кокорина вызвал в клубе «резкое неприятие и возмущение». Наказание по клубной линии для Кокорина будет определено после правовой оценки случившегося со стороны правоохранительных органов. «Зенит» уже прекратил продажу футболок с именем и номером Кокорина.

РФС может пожизненно отстранить участников инцидента от футбольных матчей в России.

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