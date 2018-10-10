Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Тяньцзине

Тяньцзинь, Китай, , 10:29 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла Се Шувей из Китайского Тайбэя во втором круге турнира в Тяньцзине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 40 минут, завершилась со счётом 2:6, 6:2, 2:6.

Кудерметова три раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы одна ошибка на подаче и семь реализованных брейков.

За выход в четвертьфинал Се Шувей поспорит с победительницей матча между Яной Чепеловой из Словакии и бельгийкой Элисе Мертенс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом круге Кудерметова одержала победу над американкой Элисон Риске со счётом 5:7, 6:1, 7:5.

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