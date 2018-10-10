Индонезия завоевала 39 медалей на Паразиатских играх – 2018

Джакарта, , 10:36 — REGNUM Индонезия занимает шестое место в медальном зачете Азиатских Паралимпийских игр 2018 года, в то время как на четвертый день олимпиады страна стремилась завоевать 16−17 золотых медалей, сообщает Antaranews.

Индонезия завоевала 8 золотых медалей, 13 — серебряных и 18 — бронзовых.

На пятом месте медального зачета находится иранская команда, которая выиграла 17 золотых медалей, 14 — серебряных и 18 — бронзовых.

Четвертое место занимает Япония с 17 золотыми медалями, 31 серебряной и 36 бронзовыми.

В тройку сильнейших вошли Китай, Южная Корея и Узбекистан. Китайская команда занимает первое место в медальном зачете, получив 78 золотых медалей, 34 — серебряных и 29 — бронзовых.

Южнокорейская команда поднялась на второе место с 23 золотыми медалями, 21 — серебряной и 12 — бронзовыми.

Узбекистан занимает третье место, завоевав 8 золотых медалей, 9 — серебряных и 4 — бронзовые. Поскольку отрыв между Узбекистаном и Японией совсем небольшой есть большая вероятность, что Япония вытолкнет Узбекистан из тройки сильнейших.

Согласно медальному зачету, в десятку также входят Таиланд (7 место), Малайзия (8 место), Индия (9 место) и Вьетнам, завоевав 5 золотых медалей, 2 — серебряные и 9 — бронзовых.

Напомним, Паралимпиада Азиатских игр стартовала в столице Индонезии 8 октября и продлится до 16 октября 2018 года.

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