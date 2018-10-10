Мамаева и Кокорина пригласили в Ростов-на-Дону на перевоспитание

Ростов-на-Дону, , 10:17 — REGNUM «СКА — Ростов-на-Дону» приглашает игроков «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева на перевоспитание в дубль. Об этом сообщается в микроблоге Twitter футбольной команды.

«Предлагаем «Зениту» и «Краснодару» отдать Кокорина и Мамаева нам на воспитание в СКА-2. Обещаем, что кофе и шампанское им предлагать не будем», — с юмором отметили ростовские «армейцы».

https://twitter.com/fcskarostov/status/1049643479851298816

ИА REGNUM напоминает, что ранее ФК «Краснодар» объявил, что ищет варианты расторжения контракта с Мамаевым. Пока в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) подано соответствующее заявление. Тем временем игрок отстранён от тренировок с командой первого состава.

Ряд СМИ сообщил, что такую возможность рассматривает и питерский «Зенит», но официальных комментариев клуб из Северной столицы по этому поводу не давал.

Вместе с тем в РФС заявили, что оба футболиста к национальной сборной отношения не имеют, а в РПЛ потребовали максимально жестко их наказать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футболисты Кокорин и Мамаев избили в Москве мужчину, сделавшего им замечание. По некоторым данным, в тот же день спортсменами был избит ещё один человек. Позже выяснилось, что в драках пострадали глава департамента Минпромторга России Денис Пак и гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин, а также водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

Тем временем резонансные уголовные дела о нанесении побоев гражданам, в которых фигурируют футболисты, переданы Главному следственному управлению ГУ МВД России по Москве. Речь идет об инцидентах на автостоянке на 2-й Брестской улице и в кафе на Большой Никитской.

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