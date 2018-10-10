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Кокорин и Мамаев собираются выступить с заявлением после двух нападений

Спорт

Они выступят с заявлением, когда «будет нужный и правильный момент»

Москва, 10 октября 2018, 10:14 — REGNUM  Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, устроившие дебош и несколько драк в Москве, собираются выступить с официальным заявлением. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказал адвокат, который будет представлять их в суде.

«Они сделают заявление по этому поводу. Я за них говорить его не буду, наверное. Дело возбуждено. Кто они? Решайте», — сказал адвокат.

По его словам, футболисты не задержаны, и они выступят с заявлением, когда «будет нужный и правильный момент».

Напомним, Кокорин и Мамаев 8 октября избили в кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака. Госслужащий получил удар стулом по голове. Перед этим они напали на водителя Первого канала Виктора Соловчука, который сейчас находится в больнице с многочисленными травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность пожизненной дисквалификации Кокорина и Мамаева.

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