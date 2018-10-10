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Лео Франко уволен с поста главного тренера «Уэски»

Спорт

Франко был назначен главным тренером команды в мае

Уэска, Испания, 10 октября 2018, 09:55 — REGNUM  Испанский футбольный клуб «Уэска» уволил аргентинского специалиста Лео Франко с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте клуба.

Франко, который ранее выступал в составе «Уэски» в качестве голкипера, был назначен главным тренером команды в мае. Тогда он заменил на этом посту испанца Руби.

Напомним, по итогам сезона 2017/18 «Уэска» вышла в Примеру. В текущем сезоне команда набрала пять очков после восьми туров и занимает последнее место в турнирной таблице.

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