Защитник «Спортинга» спас жизнь своему одноклубнику во время матча

Лиссабон, , 09:45 — REGNUM Защитник лиссабонского «Спортинга» Себастьян Коатес спас жизнь своему одноклубнику, голкиперу Ромену Салену в матче чемпионата Португалии. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время матча Салену стало плохо, он стал задыхаться и потерял сознание. Коатес подбежал к нему и оказал первую помощь, освободив дыхательные пути от запавшего языка до того, как подбежали врачи.

Отметим, что Коатес в этом матче стал автором гола. Однако это не помогло его команде избежать поражения от «Портемоненси» со счётом 2:4. После семи туров «Спортинг» с 13 очками занимает пятое место в чемпионате Португалии.

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