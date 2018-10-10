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Дзюба признан лучшим игроком тура в РПЛ в пятый раз с начала сезона

Спорт

За Дзюбу проголосовали 52,12% болельщиков

Дзюба признан лучшим игроком тура в РПЛ в пятый раз с начала сезона
Вячеслав Евдокимов
Артём Дзюба

Москва, 10 октября 2018, 09:36 — REGNUM  Лучшим игроком 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) признан нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

За Дзюбу проголосовали 52,12% болельщиков. Форвард забил первый гол своей команды в матче с «Краснодаром».

Отметим, что с начала сезона Дзюба в пятый раз становится лучшим футболистом тура.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч «Зенита» с «Краснодаром» завершился победой «санкт-петербургского клуба со счётом 2:1.

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