Погба назвал футболистов, достойных получить «Золотой мяч»

Париж, , 09:16 — REGNUM Полузащитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба назвал футболистов, которые, по его мнению, достойны получить «Золотой мяч». Об этом сообщает AFP.

«Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Рафаэль Варан и Н'Голо Канте заслуживают «Золотой мяч» гораздо больше, чем я», — сказал Погба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французское издание France Football объявило имена всех 30 претендентов на «Золотой мяч». Имя обладателя награды будет объявлено 3 декабря.

В число претендентов на самую престижную индивидуальную награду в футболе претендуют семь французских игроков — Поль Погба, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Рафаэль Варан и Н'Голо Канте, Уго Льорис и Карим Бензема. Все они, кроме Бензема, стали чемпионами мира 2018 года.

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