Клаудио Раньери может стать главным тренером «Монако»

Монако, , 08:39 — REGNUM Итальянский тренер Клаудио Раньери может возглавить «Монако» после отставки Леонарду Жардима. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, нынешний наставник команды Леонарду Жардим покинет свой пост до конца недели. Под его руководством «Монако» крайне неудачно начал сезон в чемпионате Франции.

После девяти туров команда набрала шесть очков и занимает 18-е место. Это худший старт в истории клуба с 1973 года. Кроме того, «Монако» потерпел два поражения в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Монако» также претендует французский специалист Тьерри Анри.

Напомним, в составе монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин, который в летнее межсезонье перешёл из московского ЦСКА.

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