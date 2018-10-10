«Сан-Хосе» разгромил «Филадельфию» в гостевом матче

Филадельфия, США, , 08:11 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:2.

В первом периоде хоккеисты «Сан-Хосе» забросили в ворота соперника четыре шайбы. Отличились Логан Кутюр, Джо Павелски, оформивший дубль, и Эвандер Кейн.

Во втором периоде «Филадельфии» удалось отыграть одну шайбу благодаря точному броску Шейна Гостисбера. Однако Эвандер Кейн оформил дубль и восстановил разницу в счёте.

В третьем отрезке матча «Сан-Хосе» ещё трижды поразил чужие ворота. Шайбы на свой счёт записали Томаш Гертл, Тимо Майер и Баркли Гудроу. «Флайерз» ответили только голом Уэйна Симмондса.

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 2:8 (0:4, 1:1, 1:3).

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