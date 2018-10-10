Среда, 10 Октября 2018 года
09:44:19 МСК

«Даллас» проиграл «Торонто», несмотря на три очка Радулова

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:7

«Даллас» проиграл «Торонто», несмотря на три очка Радулова
Александр Головко
Александр Радулов

Даллас, США, 10 октября 2018, 07:47 — REGNUM  «Даллас Старз» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:7.

В составе «Далласа» российский нападающий Александр Радулов отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Помимо Радулова, отличились Тайлер Сегин, Джейми Бенн и Йон Клинберг.

В составе «Торонто» по дублю оформили Остон Мэттьюс и Джон Таварес. Ещё по шайбе забросили Митчелл Марнер, Рон Хейнси и Коннор Браун.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 4:7 (1:2, 2:3, 1:2).

Читайте также: Шайба Ковальчука не спасла «Кингз» от поражения в матче с «Виннипегом»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить