Сборная России взяла два золота в третий день юношеской Олимпиады

Буэнос-Айрес, , 07:40 — REGNUM Сборная России завоевала две золотые медали в третий день юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Буэнос-Айресе.

Пловец Андрей Минаков стал лучшим на дистанции 100 метров баттерфляем. А также пловцы Климент Колесников, Даниил Марков, Владислав Герасименко и Андрей Минаков победили в эстафете 4 по 100 кролем.

Кроме того, Яна Енина выиграла серебро в стрельбе из пневматического пистолета.

На сегодняшний день сборная России лидирует в общем зачете соревнований. Российские спортсмены завоевали 16 медалей — 13 золотых, две серебряных и одну бронзовую.

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