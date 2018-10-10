Казахстанские пловцы завоевали три «золота» на Параазиатских играх

Джакарта, , 07:41 — REGNUM На III Параазиатских играх в Индонезии казахстанские пловцы завоевали три золотые медали, сообщили 10 октября в пресс-службе Национального паралимпийского комитета.

Сиязбеку Далиев стал чемпионом в плавании в стиле «баттерфляй» на дистанции 50 метров. На дистанции 100 метров вольным стилем первое место занял Ержан Салимгереев. Зульфия Габидуллина завоевала золото на дистанции 100 метров вольным стилем.

Напомним, 6 октября в Джакарте стартовали III Параазиатские игры. В играх принимают участие более 3 000 спортсменов из 43 стран мира. Сборная Казахстана завоевала 12 медалей, в том числе 3 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых.

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