«Я знаю, где ты паркуешься»: Нурмагомедов «пригрозил» президенту UFC

Махачкала, , 07:26 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в шутку заявил, что разбил бы машину президенту UFC Дэну Уайту, если бы ему не отдали чемпионский пояс после победы над ирландским бойцом Конором Макгрегором. Соответствующее заявление Нурмагомедов сделал на своей странице в Instagram.

«Тебе повезло, что ты отдал мой пояс, или я бы разбил твою машину, я знаю, где ты паркуешься», — написал российский боец под фотографией, на которой он сидит на автомобиле, держа в руках чемпионский пояс.

В свою очередь Уайт, комментируя «угрозы», заявил, что «обо всем расскажет» отцу Нурмагомедова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бой за звание чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел 7 октября в американском Лас-Вегасе. Сразу после победы российский боец бросился на ирландскую команду. В зрительном зале и на октагоне завязалась массовая драка, в которой участвовал и Макгрегор со своей командой, а также зрители.

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