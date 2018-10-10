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Шайба Ковальчука не спасла «Кингз» от поражения в матче с «Виннипегом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Шайба Ковальчука не спасла «Кингз» от поражения в матче с «Виннипегом»
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Пропущенная шайба

Виннипег, Канада, 10 октября 2018, 06:55 — REGNUM  «Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук в начале первого периода.

Однако в дальнейшем хоккеистам «Джетс» удалось не только сравнять счёт, но и вырвать победу. Шайбы забросили Марк Шайффли и Кайл Коннор.

«Виннипег Джетс (Виннипег) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

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