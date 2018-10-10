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Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Колорадо»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:2

Коламбус, США, 10 октября 2018, 06:38 — REGNUM  «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Хоккеисты «Коламбуса» вышли вперёд в первом периоде. Шайбы забросили Ник Фолиньо и Пьер-Люк Дюбуа.

Во втором периоде игрокам «Колорадо» удалось отыграться. Забитые голы на свой счёт записали Натан Маккиннон и Карл Сёдерберг.

Однако в третьем отрезке матча «Коламбус» смог забросить в ворота соперника три безответные шайбы и одержать победу. В составе «Блю Джекетс» Артемий Панарин, Ник Фолиньо, оформивший дубль, и Джош Андерсон.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Колорадо Эвеланш (Денвер) — 5:2 (2:0, 0:2, 3:0).

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