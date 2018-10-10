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Свечников забросил победную шайбу в матче «Каролины» против «Ванкувера»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:3

Роли, США, 10 октября 2018, 06:32 — REGNUM  «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Каролины» победную шайбу забросил российский форвард Андрей Свечников. Эта шайба стала для него второй в карьере в НХЛ.

Также в этом матче за «Харрикейнз» голы забили Джордан Стаал, Бретт Пеше, Себастьян Ахо и Уоррен Фёгеле.

В составе «Рейнджерс» дубль оформил нападающий Свен Берчи. Ещё один гол форвард Бо Хорват.

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Нью-Йорк Рейнджерс (Нью-Йорк) — 5:3 (3:1, 1:2, 1:0).

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