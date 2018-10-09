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Отец Хабиба Нурмагомедова заявил, что прощает Макгрегора

Спорт

«Всё в прошлом», — написал Нурмагомедов-старший

Отец Хабиба Нурмагомедова заявил, что прощает Макгрегора
YouTube.com|Время спорта
Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы

Махачкала, 9 октября 2018, 14:32 — REGNUM  Отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, защитившего титул чемпиона мира в лёгком весе, Абдулманап Нурмагомедов заявил, что прощает ирландского бойца Конора Макгрегора. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Я прощаю Конора Магрегора, всё в прошлом. Надо сделать анализ всего, что происходило, и извлечь уроки», — написал Нурмагомедов-старший.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе прошёл бой за звание чемпиона мира в легком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором. В четвертом раунде Хабиб провел атаку, которую завершил удушающим приемом, после чего Макгрегор сдался.

Перед боем Макгрегор оскорбительно отзывался о Нурмагомедове, его родственниках, исламе и России.

Сразу после победы Нурмагомедов бросился на команду Макгрегора. В зрительном зале и на октагоне завязалась массовая драка, в которой участвовал и Макгрегор со своей командой, а также зрители.

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