Отец Хабиба Нурмагомедова заявил, что прощает Макгрегора

Махачкала, , 14:32 — REGNUM Отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, защитившего титул чемпиона мира в лёгком весе, Абдулманап Нурмагомедов заявил, что прощает ирландского бойца Конора Макгрегора. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Я прощаю Конора Магрегора, всё в прошлом. Надо сделать анализ всего, что происходило, и извлечь уроки», — написал Нурмагомедов-старший.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе прошёл бой за звание чемпиона мира в легком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором. В четвертом раунде Хабиб провел атаку, которую завершил удушающим приемом, после чего Макгрегор сдался.

Перед боем Макгрегор оскорбительно отзывался о Нурмагомедове, его родственниках, исламе и России.

Сразу после победы Нурмагомедов бросился на команду Макгрегора. В зрительном зале и на октагоне завязалась массовая драка, в которой участвовал и Макгрегор со своей командой, а также зрители.

Читайте также: Макгрегор заявил, что «продолжает войну» против Нурмагомедова