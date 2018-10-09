«Зениту» отвратительно поведение Кокорина

Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Футбольный клуб «Зенит» 9 октября заявил о том, что инцидент в Москве с участием игрока «Зенита» Александра Кокорина вызвал в клубе «резкое неприятие и возмущение».

Однако наказание по клубной линии для Кокорина будет определено только после правовой оценки случившегося со стороны правоохранительных органов.

«Но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд», — говорится в официальном заявлении ФК «Зенит».

В клубе отметили, что пока не считают необходимым детально говорить о наказании игрока, но безусловно «оно последует».

«В настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повёл себя отвратительно», — заявили в футбольном клубе «Зенит» (Санкт-Петербург).

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в драке с участием Кокорина и футболиста ФК «Краснодар» Павла Мамаева пострадал высокопоставленный чиновник Минпромторга Денис Пак. По предварительным данным, Кокорин ударил госслужащего стулом по голове. Возбуждено уголовное дело о нанесении побоев.

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Кроме того, стало известно об участии обоих футболистов в жестоком групповом избиении мужчины, водителя «Первого канала», которое произошло еще до инцидента в кафе. Пострадавший мужчина находится в больнице с многочисленными травмами.

Клуб «Краснодар» пообещал подвергнуть Павла Мамаева максимальным возможным санкциям за позорный инцидент и найти пути для расторжения контракта с ним.

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