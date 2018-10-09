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Боксёр Кокоев вызвал Кокорина и Мамаева на ринг

Спорт

«Выяснять отношения кулаками надо на боксёрском ринге», — сказал Кокоев

Боксёр Кокоев вызвал Кокорина и Мамаева на ринг
Перчатка брошена

Москва, 9 октября 2018, 13:35 — REGNUM  Российский боксёр Казбек Кокоев вызвал скандальных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на ринг. Об этом спортсмен заявил на своей странице в Instagram.

«Вызываю печально прославившихся лиц на ринг: посмотрим, как вы будете действовать в честном бою», — сказал Кокоев.

Он также добавил, что выяснять отношения кулаками надо на боксёрском ринге, а в обычной жизни — вести себя по-человечески.

Как заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, организация может предоставить для этого ринг.

Напомним, в одном из кафе Москвы Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина. Кроме того, за два часа до этого они напали на улице на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» и «Краснодар» рассматривают возможность расторгнуть контракты с футболистами.

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