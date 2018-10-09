Медведев вышел во второй круг турнира в Шанхае и сыграет с Федерером

Шанхай, Китай, , 13:15 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Китая Чжан Цзэ в первом круге турнира в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 26 минут, завершилась со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 6:4.

Медведев 13 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, восемь ошибок на подаче и один реализованный брейк.

В четвертьфинале Медведев встретится со швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Даниил Медведев, ставший победителем турнира в Токио, поднялся на 10 мест в рейтинге ATP.

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