«Зенит» намерен расторгнуть контракт с Кокориным из-за двух нападений

Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» намерен расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным, который подозревается в двух нападениях. Об этом 9 октября сообщает Sport24.ru.

Действующее соглашение Кокорина с клубом истекает летом 2019 года. В нём предусмотрена возможность досрочного расторжения в случае грубых нарушений со стороны игрока.

Ранее сообщалось, что в одном из кафе Москвы произошла драка с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, в результате которой пострадали чиновник Минпромторга России Денис Пак и генеральный директор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин.

После инцидента московское управление МВД России возбудило уголовное дело по статье «Побои».

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Позже стало известно, что Кокорин и Мамаев могут быть замешаны в другом инциденте. За два часа до происшествия в кафе они избили 33-летнего гражданина Белоруссии Виктора Соловьёва, который оказался водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Соловьёв сделал дебоширам замечание за то, что они пинали машины и облокачивались на них.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Краснодар» изучает возможность применить к Мамаеву все возможные санкции и расторгнуть с ним контракт.

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