Клуб «Краснодар» сделал заявление по инциденту с Мамаевым

Краснодар, , 12:48 — REGNUM К футболисту «Краснодара» Павлу Мамаеву будут применены все возможные санкции за драку в московском кафе. Изучаются возможности расторжения контракта с игроком, говорится в официальном заявлении клуба, опубликованном 9 октября.

«В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком», — отметили в «Краснодаре».

Инцидент, вылившийся в уголовное расследование, произошел с игроком клуба впервые. Поведение Мамаева — возмутительно и не имеет оправданий.

Первым делом к спортсмену будут применены максимально возможные санкции, предусмотренные контрактом. Это наибольший штраф и отстранение от тренировок.

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Контракты максимально защищают профессиональных спортсменов, пояснили в клубе. Однако будут приложены все усилия для расторжения договора с Мамаевым, подчеркнуто в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин устроили потасовку в одном из кафе в Москве. В драке пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

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