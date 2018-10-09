Лунёв тренируется по индивидуальной программе перед матчами сборной России

Москва, , 12:35 — REGNUM Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв тренируется по индивидуальной программе перед матчами национальной команды в Лиге наций. Об этом 9 октября сообщается на странице команды в Twitter.

Сборная России проводит тренировочный сбор для подготовки к матчам против Швеции и Турции. Все игроки, кроме Лунёва, занимаются в общей группе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футболисты «Зенита» Андрей Лунёв и Александр Ерохин, получившие травмы в матче чемпионата России с «Краснодаром», прибыли в расположение национальной команды.

Позже, после медицинского обследования, Ерохин покинул сборную из-за травмы. На данный момент вместо него никто не вызван.

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