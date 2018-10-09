«Анахайм» победил «Детройт» в серии буллитов

Анахайм, США, , 11:01 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

«Детройт» по ходу встречи дважды выходил вперёд. Голы забивали нападающие Тайлер Бетруцци и Даррен Хельм.

Хоккеистам «Анахайма» удалось дважды отыграться. Заброшенные шайбы на счету защитника Хампуса Линдхольма и форварда Якоба Сильверберга

Судьба матча решилась только в серии буллитов, где точнее оказались хоккеисты «Анахайма». Победный бросок исполнил нападающий Трой Терри.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Детройт Ред Уингз (Детройт) — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Читайте также: Две передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Детройт»