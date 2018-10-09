Нурмагомедов сместил Макгрегора в рейтинге бойцов UFC

Лас-Вегас, США, , 10:50 — REGNUM Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегар сместился сразу на шесть позиций вниз в рейтинге бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Теперь его место (ранее второе в списке) занимает российский боец UFC, обладатель чемпионского пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

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Первое место по-прежнему занимает чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весе Дэниэл Кормье (США). Тройку лучших замыкает обладатель чемпионского пояса организации в легчайшем весе американский боец Ти Джей Диллашоу.

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Хабиб Нурмагомедов встретился с болельщиками в Махачкале

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября на турнире UFC 229, который проходил в Лас-Вегасе, российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов удушающим приёмом в четвёртом раунде одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором, защитив титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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