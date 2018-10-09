Касаткина претендует на звание самой прогрессирующей теннисистки года

Москва, , 10:39 — REGNUM Женская теннисная ассоциация (WTA) включила Дарью Касаткину в число претенденток на звание самой прогрессирующей теннисистки года. Об этом сообщается на сайте организации.

В нынешнем сезоне Касаткина дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции Roland Garros и до четвертьфинала Уимблдоне, а также играла в финалах на турнирах в Индиан-Уэллсе и Дубае. В настоящее время она занимает 14-е место в рейтинге WTA.

Помимо Касаткиной, на награду претендуют представительница Нидерландов Кики Бертенс, бельгийка Элизе Мертенс, китаянка Ван Цян, Юлия Гёргес из Германии и Александра Соснович из Белоруссии.

Отмечается, что приз вручается спортсменке, закончившей год в топ-100 рейтинга и показавшей существенный прогресс в течение сезона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дарья Касаткина потеряла две позиции в рейтинге WTA, опустившись с 12-го на 14-е место.

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