Буффон заявил, что не знает, когда завершит карьеру

Париж, , 10:09 — REGNUM Голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Буффон заявил, что не знает, когда завершит спортивную карьеру. Об этом сообщает Football Italia.

«Могу уйти через полгода, через год или 10 лет. Честно говоря, я не знаю и не хочу этого знать», — сказал Буффон.

По его словам, было ошибкой устанавливать для себя предел. Тем не менее, голкипер осознаёт, что однажды придётся уйти из футбола.

Напомним, Джанлуиджи Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. После этого он решил перейти в ПСЖ.

Кроме того, 40-летний голкипер неоднократно заявлял, что завершит карьеру после чемпионата мира по футболу — 2018 в России. Однако сборной Италии не удалось попасть на мундиаль. После этого Буффон решил продолжить карьеру.

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