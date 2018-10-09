Президент UFC: Нурмагомедову точно оставят титул, но не гонорар

Лас-Вегас, США, , 09:57 — REGNUM Драка с командой ирландского бойца ММА Конора Макгрегора может обернуться для российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова удержанием полного гонорара. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт, сообщает TMZ.

По его словам, пока Нурмагомедов не получил никакого вознаграждения за поединок. В комиссии американского штата Невада «говорят об удержании полного гонорара». О выплате полной суммы речь точно не идет, сказал Уайт.

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Нурмагомедову несомненно сохранят титул чемпиона UFC, однако могут на время отстранить от участия в поединках на территории США.

«Хабиб сохранит титул — это однозначно. Возможно, он получит отстранение от боев на территории США — от 4 до 6 месяцев», — цитирует Уайта издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. После боя между участниками двух команд произошла потасовка. Драке предшествовали оскорбления в адрес Нурмагомедова со стороны команды ирландца.

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