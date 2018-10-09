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France Football назвал имена всех 30 претендентов на «Золотой мяч»

Спорт

Церемония награждения состоится 3 декабря в Париже

Париж, 9 октября 2018, 09:53 — REGNUM  Имена всех 30 претендентов на «Золотой мяч» объявило французское издание France Football.

В число наиболее вероятных кандидатов на награду, по оценкам экспертов, входят хорват Лука Модрич («Реал»), египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль») и португалец Криштиану Роналду («Ювентус»).

В числе прочих претендентов аргентинец Лионель Месси («Барселона»), бразилец Неймар (ПСЖ), французы Поль Погба («Манчестер Юнайтед») и Килиан Мбаппе (ПСЖ), хорват Иван Ракитич («Барселона») и другие футболисты.

Всего на самую престижную индивидуальную награду в футболе будут претендовать 30 игроков. Церемония награждения состоится 3 декабря в Париже.

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