В Самарской области будут развивать спорт и «Самара Арену»

Самара, , 09:49 — REGNUM Число жителей Самарской области, занимающихся спортом, должно составить не менее 55%. По решению министерства спорта РФ, она станет первым регионом, где будут внедрять федеральный проект «Спорт — норма жизни», входящий в нацпроект «Демография», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Федеральный проект «Спорт — норма жизни», пилотным регионом для которого выбрана Самарская область, предусмотрен к реализации с 2019 по 2024 годы. В его задачи входит создание условий для занятия спортом для всех групп населения и подготовка резерва. Инфраструктура Самарской области, в частности, наследие чемпионата мира по футболу — 2018, позволяет это сделать. Строительство новых спортивных объектов с поддержкой из федерального бюджета и поручение президента по развитию футбола в Самарской области глава региона Дмитрий Азаров обсудил на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым. Развивать будут как профессиональный, так и массовый спорт. Участие в нацпроектах предусмотрят при формировании бюджета области.

Однако наследие ЧМ — 2018 стало для Самарской области не только подспорьем в развитии спорта в регионе, но и проблемой. Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, застройщик стадиона «Самара Арена» задолжал за электричество 13 млн рублей , а разрешить ситуацию удалось только после вмешательства губернских властей.

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Сейчас стадион принимает матчи общероссийского уровня. Так, 6 октября на стадионе «Самара Арена» был разыгран матч между командами «Крылья Советов» и московским «Динамо» в рамках десятого тура регулярного сезона РПЛ 2018/2019 года.

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