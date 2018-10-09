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Полузащитник «Валенсии» Черышев присоединился к сборной России

Спорт

Черышев пропустил первую тренировку команды из-за матча с «Барселоной»

Москва, 9 октября 2018, 09:05 — REGNUM  Полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев прибыл в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter.

Черышев пропустил первую тренировку сборной России, поскольку он не мог приехать из Испании в назначенное время.

«Валенсия» играла с «Барселоной» в чемпионате Испании 7 октября. Матч завершился со счётом 1:1. Черышев вышел на замену на 12-й минуте встречи.

Напомним, сборная России по футболу 8 октября начала сбор в Новогорске для подготовки к матча Лиги наций со Швецией и Турцией, которые пройдут 11 и 14 октября.

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