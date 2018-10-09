Полузащитник «Валенсии» Черышев присоединился к сборной России

Москва, , 09:05 — REGNUM Полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев прибыл в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter.

Черышев пропустил первую тренировку сборной России, поскольку он не мог приехать из Испании в назначенное время.

«Валенсия» играла с «Барселоной» в чемпионате Испании 7 октября. Матч завершился со счётом 1:1. Черышев вышел на замену на 12-й минуте встречи.

Напомним, сборная России по футболу 8 октября начала сбор в Новогорске для подготовки к матча Лиги наций со Швецией и Турцией, которые пройдут 11 и 14 октября.

Читайте также: Черчесов назвал список игроков на матчи со Швецией и Турцией