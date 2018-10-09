Благотворительный фонд Лионеля Месси подозревается в финансовых махинациях

Буэнос-Айрес, , 08:51 — REGNUM Расследование в отношении благотворительного фонда нападающего «Барселоны» Лионеля Месси началось в Аргентине. Об этом сообщает El Confidencial.

По информации издания, фонд получал средства от компаний и частных лиц для осуществления гуманитарных проектов. Однако они так и не состоялись.

Вместо этого в период с 2012 по 2014 год деньги переводились на офшорные счета, открытые в разных странах мира.

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Напомним, в 2017 году благотворительный фонд Месси обвинялся в том, что скрыл от налоговых органов доход на сумму не менее €10 млн за восемь лет.

Кроме того, футболист даже был приговорён к 21 месяцу лишения свободы за неуплату налогов в период с 2007 по 2009 год. Ему удалось избежать тюремного заключения, поскольку в Испании наказания за экономические преступления до двух лет не приводят к реальному лишению свободы.

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