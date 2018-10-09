«Реал» намерен купить Азара у «Челси» в зимнее трансферное окно

Мадрид, , 08:33 — REGNUM Мадридский «Реал» намерен купить полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Cadena Ser.

Отмечается, что «Реал» планирует воспользоваться тем, что контракт бельгийца с «Челси» заканчивается в 2020 году. Предполагается, что «королевский клуб» сделает акцент на выступлении в Лиге чемпионов, тогда как «Челси» играет в Лиге Европы.

При этом сам Азар ранее рассказывал о мечте выступать за «Реал».

Напомним, «Челси» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги после восьми туров. В активе команды 20 очков.

Эден Азар забил семь голов и сделал три результативные передачи. Он возглавляет гонку бомбардиров.

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