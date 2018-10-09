Встречу с Нурмагомедовым посетили 15 тыс. человек

Махачкала, , 08:24 — REGNUM В Дагестане на встречу с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым пришли 15 тыс. человек. Об этом сообщает Sport24.

Встреча со спортсменом состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Махачкале. Нурмагомедов пообщался с болельщиками и продемонстрировал им чемпионский пояс.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в титульном поединке, применив удушающий прием. После боя в зале завязалась потасовка с участием российского бойца и членов его команды.

Ещё перед боем Макгрегор оскорбительно отзывался о сопернике, его родственниках, исламе и России. Во время поединка члены команды Макгрегора также допускали провоцирующие и оскорбительные выкрики в адрес Нурмагомедова.

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