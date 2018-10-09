РФС: Кокорин и Мамаев никакого отношения к сборной России не имеют

Москва, , 07:33 — REGNUM Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал инцидент с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом сообщает «Чемпионат».

"Кокорин и Мамаев не в сборной и сейчас не имеют к ней никакого отношения», — сказал Анохин.

По его словам, контракты футболистов сборной России и РФС предусматривают очень жёсткие санкции в случае нарушения режима и нанесения урона имиджу футбола.

Он также напомнил, что в настоящее время сборная России ведёт подготовку к матчам со Швецией и Турцией.

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Ранее сообщалось, что в одном из кафе Москвы произошла драка с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, в результате которой пострадали чиновник Минпромторга России Денис Пак и генеральный директор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин.

После инцидента московское управление МВД России возбудило уголовное дело по статье «Побои».

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