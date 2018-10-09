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Макгрегора могут наказать за инцидент после боя в Лас-Вегасе

Спорт

В настоящее время члены атлетической комиссии тщательно анализируют видеозаписи и опрашивают участников потасовки

Лас-Вегас, США, 9 октября 2018, 07:12 — REGNUM  Атлетическая комиссия штата Невада (США) может наказать ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора за инцидент, произошедший после боя за пояс чемпиона UFC в легком весе с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Об этом в интервью изданию ESPN заявил председатель комиссии Энтони Марнелл.

По его словам, в настоящее время члены атлетической комиссии тщательно анализируют видеозаписи и опрашивают участников потасовки вне октагона. Также Марнелл подчеркнул, что на время разбирательства заморожена выплата Нурмагомедову гонорара за поединок в размере $2 млн.

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В Атлетической комиссии Невади раньше сообщали, что гонорар Макгрегора в размере $3 млн не был заморожен.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Конор Макгрегор в своем Twitter написал, что «продолжает войну» против Хабиба Нурмагомедова, который победил его в бою за титул чемпиона мира по версии UFC в легком весе.

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