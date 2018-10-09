Российская пловчиха Васькина выиграла золото на юношеской Олимпиаде

Буэнос-Айрес, , 06:39 — REGNUM Российская пловчиха Дарья Васькина выиграла золото на юношеских Олимпийских играх в заплыве на 100 метров на спине.

Результат Васькиной составил 1 минуту 00,45 секунды. Второй стала австралийская спортсменка Кайли Маккаун (1.00,58). Замкнула тройку американка Райан Уайт (1.00,60).

Отметим, что это медаль стала десятой в активе сборной России на юношеских Играх. Российские спортсмены взяли девять золотых и одну серебряную медаль.

Напомним, юношеские Олимпийские игры проходят в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября.

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