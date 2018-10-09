Огонь зимней Универсиады – 2019 доставят в Ульяновск

Ульяновск, , 03:21 — REGNUM В Ульяновске сегодня, 9 октября, на площади перед Дворцом спорта «Волга-Спорт-Арена» состоится торжественная встреча огня зимней Универсиады — 2019. Об этом ИА REGNUM сообщили в исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.

Уточняется, что в Ульяновске с 10 по 12 октября пройдёт VII Международный форум «Россия — спортивная держава». Каждые два года это важнейшее событие в спортивной отрасли страны объединяет более трёх тысяч человек из разных регионов России и зарубежных стран.

Во встрече огня Универсиады в Ульяновске примут участие и. о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев, министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, глава Ульяновска Сергей Панчин и другие. Огонь доставит автоколонна, которую возглавят байкеры.

10 октября на экспозиционной площадке зимней Универсиады — 2019 во Дворце спорта «Волга-Спорт-Арена» участникам форума покажут главные атрибуты эстафеты огня — транспортировочную колбу, факел, форму факелоносца.

Жители Ульяновска увидят огонь Студенческих игр на городском празднике «Спортивная площадь спортивной страны», который пройдёт на Соборной площади.

Следующий этап эстафеты — в Ставрополе — состоится 13 октября.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в марте 2019 года в городе Красноярске. Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября 2018 года. Международный этап эстафеты включил города Турин (Италия), Алма-Ату (Казахстан) и Харбин (Китай), где в своё время проходили Студенческие игры.

Российский этап эстафеты начался с Москвы продолжился в Калининграде, Симферополе. Завершится путешествие огня зимней Универсиады — 2019 в Красноярске.

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