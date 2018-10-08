«Зенит» решит вопрос с Кокориным после расследования дела о драке

Санкт-Петербург, , 22:59 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Зенит» считает «вопиющим инцидентом» драку в московском кафе с участием форварда команды Александра Кокорина, заявили 8 октября в пресс-службе клуба.

«Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент вопиющий», — приводит комментарий пресс-службы «Чемпионат».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня МВД возбудило уголовное дело по статье «Побои» после драки в одном из московских кафе с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

По сообщениям СМИ, в результате конфликта пострадали глава департамента Минпромторга России Денис Пак и генеральный директор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин.

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