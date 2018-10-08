Министр спорта России прокомментировал скандал с Кокориным и Мамаевым

Москва, , 22:45 — REGNUM Инцидент с возможным участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в драке в московском кафе бросает тень на весь российский футбол. Об этом 8 октября заявил ТАСС министр спорта России Павел Колобков.

По его словам, в обстоятельствах инцидента ещё предстоит разобраться, тем не менее «в этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств».

«Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, то это недопустимо — неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол», — подчеркнул министр.

Колобков отметил, что Кокорин и Мамаев «не играют в составе сборной России и, видимо, уже никогда не будут». «Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, московское управление МВД России сегодня возбудило уголовное дело по статье «Побои» после конфликта, произошедшего в одном из кафе столицы. Ранее СМИ сообщили о драке в кафе с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, в результате которой пострадали глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак и генеральный директор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин.

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