В драке после поединка Нурмагомедов — Макгрегор винят организаторов

Москва, , 18:51 — REGNUM Санкции нужно применять в отношении организаторов поединка между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, который внимательно следил за ходом боя.

«Санкции нужно применять к организаторам поединка. Почему они допустили проявления агрессии? Смешанные единоборства — специфический вид спорта. Эмоции тут зашкаливают и у зрителей, и у бойцов. Если бы на поведение членов команды Макгрегора была должная и своевременная реакция организаторов, то беспорядков удалось бы избежать», — полагает депутат Госдумы.

Накануне Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в поединке с Макгрегором. После окончания поединка Нурмагомедов перелез через октагон и прыгнул в зрительный зал на команду Макгрегора после оскорблений со стороны спаринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что расследованием инцидента занимается Атлетическая комиссия штата Невада. Нурмагомедов может быть лишен титула чемпиона, оштрафован, дисквалифицирован, также в будущем у него могут возникнуть проблемы с получением американской визы.

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