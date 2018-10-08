Клопп назвал, какой турнир является самым бессмысленным в футболе

Ливерпуль, Великобритания, , 15:00 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал новый турнир УЕФА Лигу наций «самым бессмысленным в мире». Об этом сообщает Daily Mail.

«Футболисты снова разъехались по сборным для выступления в Лиге наций — самом бессмысленном турнире в мире», — сказал Клопп.

Он также добавил, что надеется на возвращение игроков здоровыми и готовыми принять участие в таких соревнованиях как Английская премьер-лига, Лига чемпионов и другие.

Напомним, УЕФА создал новый турнир для европейских сборных — Лигу наций. В 2014 году все 54 члена УЕФА проголосовали за создание этого турнира. Первый розыгрыш Лиги наций стартовал в 2018 году.

Читайте также: УЕФА представил окончательный формат Лиги наций