Понедельник, 8 Октября 2018 года
16:44:19 МСК

Клопп назвал, какой турнир является самым бессмысленным в футболе

Спорт

Клопп назвал Лигу наций «самым бессмысленным турниром в мире»

Ливерпуль, Великобритания, 8 октября 2018, 15:00 — REGNUM  Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал новый турнир УЕФА Лигу наций «самым бессмысленным в мире». Об этом сообщает Daily Mail.

«Футболисты снова разъехались по сборным для выступления в Лиге наций — самом бессмысленном турнире в мире», — сказал Клопп.

Он также добавил, что надеется на возвращение игроков здоровыми и готовыми принять участие в таких соревнованиях как Английская премьер-лига, Лига чемпионов и другие.

Напомним, УЕФА создал новый турнир для европейских сборных — Лигу наций. В 2014 году все 54 члена УЕФА проголосовали за создание этого турнира. Первый розыгрыш Лиги наций стартовал в 2018 году.

Читайте также: УЕФА представил окончательный формат Лиги наций

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить