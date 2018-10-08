Россию и Швецию рассудит итальянская бригада арбитров

Цюрих, Швейцария, , 14:39 — REGNUM Матч между сборными России и Швеции обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Лукой Банти. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать Банти будут лайнсмены Лоренцо Маньянелли и Филиппо Мели. Дополнительными помощниками будут Марко Гуида и Даниэле Довери. Четвёртым арбитром назначен Алессандро Костанцо.

Напомним, матч между сборными России и Швеции состоится в 11 октября в Калининграде. В первом туре сборная России на выезде обыграла Турцию со счётом 2:1.

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