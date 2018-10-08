Роналду включён во вторую пятёрку претендентов на «Золотой мяч»

Париж, , 14:32 — REGNUM Стала известна вторая пятёрка претендентов на самую престижную индивидуальную награду в футболе «Золотой мяч». Об этом сообщает французский журнал France Football.

Во вторую пятёрку вошли бельгийский голкипер Тибо Куртуа («Реал»), уругвайский защитник Диего Годин («Атлетико»), бельгийский полузащитник Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), бразильский нападающий Роберто Фирмино («Ливерпуль») и португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Напомним, «Золотой мяч» был учрежден изданием France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стали известны первые пять футболистов, претендующих на «Золотой мяч».

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