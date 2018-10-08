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«Анжи» предложит ЦСКА перенести матч из Каспийска в Москву

Спорт

Речь идёт об обмене кругами

Махачкала, 8 октября 2018, 14:19 — REGNUM  «Анжи» намерен обратиться к московскому ЦСКА с просьбой перенести матч 11-го тура чемпионата России из Каспийска в Москву. Об этом заявил директор махачкалинского клуба Олег Флегонтов, 8 октября сообщает «Чемпионат».

По словам Флегонтова, в непростой финансовой ситуации «Анжи» предложили ЦСКА провести матч в Москве. Речь идёт об обмене кругами.

Таким образом, если стороны договорятся, матч 11-го тура пройдёт в Москве, а встреча 25-го тура — в Каспийске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Анжи» погасил часть задолженности по зарплате перед футболистами клуба. Ранее стало известно, что футболисты игроки могут из-за долгов провести бойкот матча с ЦСКА.

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