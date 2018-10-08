Тольяттинский университет приступил к подготовке тренеров по хоккею

Тольятти, Самарская область, , 14:18 — REGNUM Профессиональных тренеров по хоккею с шайбой подготовит Тольяттинский государственный университет (ТГУ) в рамках программы, направленной на решение кадровых проблем в сфере детско-юношеского спорта. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что 15 слушателей курса уже приступили к обучению. Среди них тольяттинец, известный хоккеист Игорь Григоренко.

«Курс, рассчитанный на год, создавался при участии наших партнёров — хоккейного клуба «Лада» и Академии хоккея, руководителем которой является Николай Васильевич Кузнецов», — сообщила директор института дополнительного образования (ИДО) ТГУ «Жигулёвская долина» Елена Даценко.

По ее словам, этот специалист хорошо известен в отечественном спорте, поскольку является бывшим игроком, перешедшим в разряд коучей. Он консультирует клубы, преподаёт в нескольких высших школах тренеров (ВШТ) России, Белоруссии и Казахстана.

В вузе пояснили, что программа обучения — дистанционная. Она включает три очных сессии, а между ними предполагается работа на вебинарных площадках. Начало обучению положат преподаватели института физической культуры и спорта ТГУ, затем подключатся практики. Занятия у будущих тренеров будут проходить в ледовом дворце «Лада-Арена». По итогам обучения слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке, дающий право вести профессиональную деятельность в сфере современных методик хоккея.

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