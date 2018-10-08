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Конте может возглавить «Реал» в случае отставки Лопетеги

Спорт

Лопетеги находится под большим давлением после серии без побед

Мадрид, 8 октября 2018, 14:11 — REGNUM  Бывший главный тренер «Челси» и «Ювентуса» Антонио Конте может возглавить мадридский «Реал» в случае отставки Хулена Лопетеги. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что в настоящее время Лопетеги находится под большим давлением после серии без побед. Руководство «Реала» может принять решение об увольнении главного тренера. Это может произойти уже 28 октября, когда его команда сыграет в эль-класико с «Барселоной».

В клубе считают, что лучшим кандидатом на среди тех тренеров, которые сейчас находятся без клуба, является Конте.

Напомним, «Реал» не может выиграть уже три матча подряд в чемпионате Испании. После восьми туров команда занимает четвёртое место, отставая от лидирующей «Севильи» на два очка.

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